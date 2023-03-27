Запікати картоплю настільки просто та легко, що з цим може впоратися навіть дитина. Буквально кілька інгредієнтів, трішки очікування – і вам вже не потрібно турбуватися про те, щоб вся сім'я була ситою.

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Рецепт печеної картоплі

Час: від 30 хвилин до 1 години (в залежності від сорту картоплі)

Порцій: 8

Просто та дуже смачно / Фото Pexels

Інгредієнти: – 3 столові ложки рослинної олії;

– 16 картоплин, нарізаних на четвертинки;

– морська сіль – до смаку.

Приготування: