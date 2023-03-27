Запікати картоплю настільки просто та легко, що з цим може впоратися навіть дитина. Буквально кілька інгредієнтів, трішки очікування – і вам вже не потрібно турбуватися про те, щоб вся сім'я була ситою.
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Рецепт печеної картоплі
Час: від 30 хвилин до 1 години (в залежності від сорту картоплі)
Порцій: 8
Просто та дуже смачно / Фото Pexels
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Покладіть картоплю у каструлю та залийте водою. Додайте сіль, накрийте кришкою, доведіть до кипіння та варіть впродовж 15 хвилин.
- Відцідіть картоплю та залиште на 10 хвилин.
- У деко наливаємо олію та розігріваємо у духовці 10 хвилин.
- Викладаємо картоплю на деко та готуємо близько 20 хвилин до готовності.
- Перед подачею можна посолити, поперчити та додати спеції або трави.