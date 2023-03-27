Если печь картошку – это только так: быстрый рецепт идеального блюда
27 марта 2023, 17:17Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Печеный картофель – это сытное и вкусное блюдо, которое не требует многих усилий. Несколько простых шагов – и основа для вкусного ужина или перекуса на работу уже готова.
Запекать картофель настолько просто и легко, что с этим может справиться даже ребенок. Буквально несколько ингредиентов, немного ожидания – и вам уже не нужно беспокоиться о том, чтобы вся семья была сыта.
Читайте также Тонкое и хрустящее тесто для пиццы только из двух ингредиентов: как его приготовить
Рецепт печеного картофеля
Время: от 30 минут до 1 часа (в зависимости от сорта картофеля)
Порций: 8
Просто и очень вкусно / Фото Pexels
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Положите картофель в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль, накройте крышкой, доведите до кипения и варите 15 минут.
- Отцедите картофель и оставьте на 10 минут.
- В противень наливаем масло и разогреваем в духовке 10 минут.
- Выкладываем картофель на противень и готовим около 20 минут до готовности.
- Перед подачей можно посолить, поперчить и добавить специи или травы.