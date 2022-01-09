Легко и очень вкусно: готовим чизкейк в стакане, который влюбит в себя каждого
9 января 2022 , 19:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Вкусные десерты – это то, без чего невозможно вообразить счастливую жизнь. Сладенькое всегда способствует улучшению настроения и душевным разговорам.
Чизкейк – это десерт, сразу покоряющий любой вкус. Его нежный вкус подарит незабываемые впечатления, которые непременно захочется повторить снова.
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Простые ингредиенты, несложные манипуляции, немного усилий – и несколько порций счастья готовы.
Рецепт вишневого чизкейка в стакане
Время: 3 часа
Порций: 8
Невероятное наслаждение / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 240 грамм сливочного масла;
- 50 и 100 грамм сахара;
- 240 грамм муки;
- 460 грамм сливочного крем-сыра;
- 180 грамм сахарной пудры;
- 5 столовых ложек и 250 миллилитров сливок (33%);
- 1 чайная ложка экстракта ванили;
- 500 грамм замороженной вишни;
- 100 грамм сахара;
- 4 столовые ложки крахмала.
Приготовление
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Взбиваем миксером масло с сахаром, потом надо добавить муку и перемешать. Выложить тесто в форму, примять до дна и выпекать 15 – 17 минут. После этого дать ему полностью охладиться.
- Для начинки взбиваем сливочный крем-сыр, сахарную пудру и ваниль. В конце добавляем 5 столовых ложек сливок.
- Готовим вишневый соус. В сотейник кладем вишню, присыпаем перемешанным сахаром и крахмалом, хорошо перемешиваем. Ставим на огонь, постоянно перемешиваем и доводим до кипения. Даем остыть.
- Взбиваем 250 миллилитров сливок до стойкой плотной консистенции.
- В порционные стаканы выкладываем кусочки печенья, затем выкладываем творожный крем, следующий слой – вишневый соус, а сверху добавляем взбитые сливки.
Приятного аппетита !