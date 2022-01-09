Чизкейк – это десерт, сразу покоряющий любой вкус. Его нежный вкус подарит незабываемые впечатления, которые непременно захочется повторить снова.

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Простые ингредиенты, несложные манипуляции, немного усилий – и несколько порций счастья готовы.

Рецепт вишневого чизкейка в стакане

Время: 3 часа

Порций: 8

Невероятное наслаждение / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 240 грамм сливочного масла;
  • 50 и 100 грамм сахара;
  • 240 грамм муки;
  • 460 грамм сливочного крем-сыра;
  • 180 грамм сахарной пудры;
  • 5 столовых ложек и 250 миллилитров сливок (33%);
  • 1 чайная ложка экстракта ванили;
  • 500 грамм замороженной вишни;
  • 100 грамм сахара;
  • 4 столовые ложки крахмала.

Приготовление

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Взбиваем миксером масло с сахаром, потом надо добавить муку и перемешать. Выложить тесто в форму, примять до дна и выпекать 15 – 17 минут. После этого дать ему полностью охладиться.
  3. Для начинки взбиваем сливочный крем-сыр, сахарную пудру и ваниль. В конце добавляем 5 столовых ложек сливок.
  4. Готовим вишневый соус. В сотейник кладем вишню, присыпаем перемешанным сахаром и крахмалом, хорошо перемешиваем. Ставим на огонь, постоянно перемешиваем и доводим до кипения. Даем остыть.
  5. Взбиваем 250 миллилитров сливок до стойкой плотной консистенции.
  6. В порционные стаканы выкладываем кусочки печенья, затем выкладываем творожный крем, следующий слой – вишневый соус, а сверху добавляем взбитые сливки.

Приятного аппетита !