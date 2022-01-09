Чізкейк – це десерт, який одразу підкорює будь-який смак. Його ніжний смак подарує незабутні враження, які неодмінно захочеться повторити знову.

Цікаво Смакота на Різдво: салат цезар, курча тапака та запечені з овочами стегенця

Прості інгредієнти, нескладні маніпуляції, трішки зусиль – і декілька порцій щастя готові.

Рецепт вишневого чізкейка у стакані

Час: 3 години

Порцій: 8

Неймовірна насолода / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 240 грам вершкового масла;
  • 50 та 100 грам цукру;
  • 240 грам борошна;
  • 460 грам вершкового крем-сиру;
  • 180 грам цукрової пудри;
  • 5 столових ложок та 250 мілілітрів вершків (33%);
  • 1 чайна ложка екстракту ванілі;
  • 500 грам замороженої вишні;
  • 100 грам цукру;
  • 4 столові ложки крохмалю.

Приготування

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  2. Збиваємо міксером масло з цукром, додати борошно та перемішати.
  3. Викласти тісто у форму, прим'яти до дна та випікати 15 – 17 хвилин. Після цього дати йому повністю охолонути.
  4. Для начинки збиваємо вершковий крем-сир, цукрову пудру та ваніль. Ніприкінці додаємо 5 столових ложок вершків.
  5. Готуємо вишневий соус. У сотейник кладемо вишню, присипаємо змішаними цукром та крохмалем, добре перемішуємо. Ставимо на вогонь, постійно помішуємо та доводимо до кипіння. Даємо охолонути.
  6. Збиваємо 250 мілілітрів вершків до стійкої щільної консистенції.
  7. У порційні склянки викладаємо шматочки печива, потім викладаємо сирний крем, наступний шар – вишневий соус, а зверху додаємо збиті вершки.

Смачного!