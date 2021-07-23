Легко и просто: как приготовить рис из цветной капусты

23 июля 2021 , 21:10
Читати новину українською

Источник:

Insider

Цветная капуста – продукт с низким содержанием углеводов, она является основой различных диет. Такое привычное блюдо как вареный рис станет особенным, если приготовить его из этого продукта.

Рис из капусты – это хрустящая цветная капуста, измельченная на мелкие кусочки, которые размером с рисовую крупу. Такое блюдо стало популярной заменой белого риса благодаря популярности кето-диеты. Кроме того, блюдо не содержит зерна и имеет низкое содержание углеводов, оно также богато клетчаткой и витамином С.

Примечательно 100 магазинов за год: торговая сеть МХП "Мьясомаркет" покоряет вершины

Время: 30 минут

Порций: 4

Необычное применение капусты / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 1 штука цветной капусты

Приготовление:

  • Подготовьте цветную капусту. Удалите зеленые листья и нарежьте головку крупными кусками.
  • Постепенно добавьте куски цветной капусты в чашу кухонного комбайна и измельчите ее. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить кухонный комбайн. Если у вас нет кухонного комбайна, обычное терко также прекрасно подойдет.
  • Полученную смесь нужно сварить в подсоленной воде до готовности и подавать с овощами или мясом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська