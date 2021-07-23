Легко и просто: как приготовить рис из цветной капусты
23 июля 2021 , 21:10Читати новину українською
Источник:Insider
Цветная капуста – продукт с низким содержанием углеводов, она является основой различных диет. Такое привычное блюдо как вареный рис станет особенным, если приготовить его из этого продукта.
Рис из капусты – это хрустящая цветная капуста, измельченная на мелкие кусочки, которые размером с рисовую крупу. Такое блюдо стало популярной заменой белого риса благодаря популярности кето-диеты. Кроме того, блюдо не содержит зерна и имеет низкое содержание углеводов, оно также богато клетчаткой и витамином С.
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Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 штука цветной капусты
Приготовление:
- Подготовьте цветную капусту. Удалите зеленые листья и нарежьте головку крупными кусками.
- Постепенно добавьте куски цветной капусты в чашу кухонного комбайна и измельчите ее. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить кухонный комбайн. Если у вас нет кухонного комбайна, обычное терко также прекрасно подойдет.
- Полученную смесь нужно сварить в подсоленной воде до готовности и подавать с овощами или мясом.