Рис из капусты – это хрустящая цветная капуста, измельченная на мелкие кусочки, которые размером с рисовую крупу. Такое блюдо стало популярной заменой белого риса благодаря популярности кето-диеты. Кроме того, блюдо не содержит зерна и имеет низкое содержание углеводов, оно также богато клетчаткой и витамином С.

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Время: 30 минут

Порций: 4

Необычное применение капусты / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 штука цветной капусты

Приготовление: