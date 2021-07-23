Рис із капусти – це хрустка цвітна капуста, подрібнена на дрібненькі шматочки, які розміром з рисову крупу. Така страва стала популярною заміною білого рису завдяки поширенню кето-дієти. Окрім того, страва не містить зерна і має низький вміст вуглеводів, вона також багата на клітковину та вітамін С.

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Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Незвичне застосування капусти / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 штука цвітної капусти

Приготування: