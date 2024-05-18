Тестом для таких чебуреков будет лаваш. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Ленивые чебуреки

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук почистьте и измельчите. Соедините лук, фарш, соль, перец и хорошо перемешайте.
  2. Разверните лаваш и нарежьте его полосками 15 на 45 сантиметров. Положите фарш тонким слоем на один край лаваша в форме треугольника. Свободный край лаваша заверните вокруг начинки, чтобы образовался треугольный конверт. Сделайте так все чебуреки.
  3. Для кляра добавьте в муку воду, яйцо, соль и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
  4. Налейте масло на сковороду и хорошо нагрейте. Окунайте чебуреки в кляр и выкладывайте на горячую сковороду. Жарьте на среднем огне с двух сторон по 4 минуты до румяности. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.