Тістом для таких чебуреків буде лаваш. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Ліниві чебуреки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю почистьте і подрібніть. З'єднайте цибулю, фарш, сіль, перець і добре перемішайте.
  2. Розгорніть лаваш і наріжте його смужками 15 на 45 сантиметрів. Покладіть фарш тонким шаром на один край лаваша у формі трикутника. Вільний край лаваша загорніть навколо начинки, щоб утворився трикутний конверт. Зробіть так усі чебуреки.
  3. Для кляру додайте в борошно воду, яйце, сіль і ретельно перемішайте віничком, щоб не було грудочок.
  4. Налийте олію на пательню і добре нагрійте. Занурюйте чебуреки у кляр і викладайте на гарячу пательню. Смажте на середньому вогні із двох боків по 4 хвилини до рум'яності. Викладайте готові чебуреки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.