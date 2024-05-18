Тістом для таких чебуреків буде лаваш. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Ліниві чебуреки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів тонкого лаваша;

– 100 грамів олії.

Для начинки:

– 300 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– сіль, перець до смаку.

Для кляру:

– 200 грамів борошна;

– 100 мілілітрів води;

– 1 яйце;

– сіль до смаку.

Приготування:

Цибулю почистьте і подрібніть. З'єднайте цибулю, фарш, сіль, перець і добре перемішайте. Розгорніть лаваш і наріжте його смужками 15 на 45 сантиметрів. Покладіть фарш тонким шаром на один край лаваша у формі трикутника. Вільний край лаваша загорніть навколо начинки, щоб утворився трикутний конверт. Зробіть так усі чебуреки. Для кляру додайте в борошно воду, яйце, сіль і ретельно перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Налийте олію на пательню і добре нагрійте. Занурюйте чебуреки у кляр і викладайте на гарячу пательню. Смажте на середньому вогні із двох боків по 4 хвилини до рум'яності. Викладайте готові чебуреки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

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