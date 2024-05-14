Эти котлеты готовятся не только из фарша. Овощи придадут им еще больше сочности.

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Испанские котлеты из капусты

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм говяжьего фарша;

– 2 картофелины;

– 2 луковицы;

– 2 морковки;

– 1 красный сладкий перец;

– 40 граммов шпината;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,25 чайной ложки перца;

– 0,5 чайной ложки паприки.

Приготовление:

Почистите, вымойте и натрите на крупной терке лук, картофель и морковь. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Измельчите вымытый чеснок и очень мелко нарежьте шпинат. Добавьте все ингредиенты к говяжьему фаршу. Разбейте в фарш яйца. Добавьте перец, паприку и соль. Все хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты и выложите их на выстеленный пергаментом плоский противень. Ложкой сделайте углубления в каждой. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте котлеты в течение 30 минут.

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