Эти котлеты готовятся не только из фарша. Овощи придадут им еще больше сочности.
Будет вкусно Коул слоу: рецепт классического американского салата из капусты
Испанские котлеты из капусты
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистите, вымойте и натрите на крупной терке лук, картофель и морковь. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками.
- Измельчите вымытый чеснок и очень мелко нарежьте шпинат. Добавьте все ингредиенты к говяжьему фаршу.
- Разбейте в фарш яйца. Добавьте перец, паприку и соль. Все хорошо перемешайте.
- Сформируйте котлеты и выложите их на выстеленный пергаментом плоский противень. Ложкой сделайте углубления в каждой. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте котлеты в течение 30 минут.