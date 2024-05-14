Эти котлеты готовятся не только из фарша. Овощи придадут им еще больше сочности.

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Испанские котлеты из капусты

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистите, вымойте и натрите на крупной терке лук, картофель и морковь. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Измельчите вымытый чеснок и очень мелко нарежьте шпинат. Добавьте все ингредиенты к говяжьему фаршу.
  3. Разбейте в фарш яйца. Добавьте перец, паприку и соль. Все хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте котлеты и выложите их на выстеленный пергаментом плоский противень. Ложкой сделайте углубления в каждой. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте котлеты в течение 30 минут.