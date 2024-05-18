Ленивые чебуреки: готовим самый простой ужин из лаваша
18 мая 2024, 21:40Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте на ужин ленивые чебуреки. Для них даже не надо замешивать тесто.
Тестом для таких чебуреков будет лаваш. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
Будет вкусно Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера
Ленивые чебуреки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 300 граммов тонкого лаваша;
– 100 граммов растительного масла.
Для начинки:
– 300 граммов фарша;
– 1 луковица;
– соль, перец по вкусу.
Для кляра:
– 200 граммов муки;
– 100 миллилитров воды;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Лук почистьте и измельчите. Соедините лук, фарш, соль, перец и хорошо перемешайте.
- Разверните лаваш и нарежьте его полосками 15 на 45 сантиметров. Положите фарш тонким слоем на один край лаваша в форме треугольника. Свободный край лаваша заверните вокруг начинки, чтобы образовался треугольный конверт. Сделайте так все чебуреки.
- Для кляра добавьте в муку воду, яйцо, соль и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
- Налейте масло на сковороду и хорошо нагрейте. Окунайте чебуреки в кляр и выкладывайте на горячую сковороду. Жарьте на среднем огне с двух сторон по 4 минуты до румяности. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.