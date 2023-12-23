Для тех, кто имеет мало времени на приготовление праздничного стола, можно воспользоваться ленивым вариантом приготовления. Вкус этих пампухов прекрасно дополнит ваш любимый сладкий соус, варенье или шоколад.
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Рецепт "ленивых" пампухов
Время: 30 минут + 1,5 часа для поднятия теста
- Порций: 4
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, измельченный творог, взбитые яйца, растопленное масло, сахар и соль.
- Постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в смазанную маслом тарелку, накрываем крышкой и оставляем на час.
- Поверхность посыпаем мукой, выкладываем тесто и делим его на 10 частей.
- Из каждой частицы формируем круглую булочку.
- Выкладываем пышки на противень, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут.
- Эти пончики нужно готовить на пару, можно воспользоваться пароваркой или установить в кастрюлю специальную сетку.
- Готовим булочки 10 – 15 минут, готовность проверяем зубочисткой: если после прокалывания на ней ничего не остается, то пышки уже готовы.
- Подаем с вареньем, шоколадом или ванильным соусом.
Приятного аппетита!