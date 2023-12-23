Для тих, хто має обмаль часу на приготування святкового столу, можна скористатися "лінивим" варіантом приготування. Смак цих пампухів чудово доповнить ваш улюблений солодкий соус, варення або шоколад.
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Рецепт "лінивих" пампухів
Час: 30 хвилин + 1,5 години для підняття тіста
- Порцій: 4
Приготування:
- У миску просіюємо борошно, додаємо сухі дріжджі, подрібнений сир, збиті яйця, розтоплене масло, цукор та сіль.
- Поступово вливаємо тепле молоко та замішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто у тарілку, яка змащена олією, накриваємо кришкою та залишаємо на годину.
- Поверхню посипаємо борошном, викладаємо тісто та ділимо його на 10 частин.
- З кожної частинки формуємо круглу булочку.
- Викладаємо пампухи на деко, накриваємо та залишаємо на 30 – 40 хвилин.
- Ці пампухи потрібно готувати на пару, можна скористатися пароваркою або встановити у каструлю спеціальну сітку.
- Готуємо булочки 10 – 15 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою: якщо після проколювання на ній нічого не залишається, то пампухи вже готові.
- Подаємо з варенням, шоколадом або ванільним соусом.
Смачного!