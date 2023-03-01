Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями необычным рецептом, который разнообразит рацион и удивит гостей.

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Чем эти роллы особенные? Они готовятся с рисовой бумагой, которая в разы облегчает формирование блюда. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт рисовых роллов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– рисовая бумага;

– 50 граммов риса для суши;

– норе;

– 30 граммов свежего лосося;

– 10 граммов соуса унаги;

– 10 граммов авокадо;

– морковь;

– майонез;

– огурец;

– соус шрирача;

– кунжут;

– 30 граммов соевого соуса.

Приготовление:

Рисовую бумагу замачиваем в воде на несколько секунд, чтобы она податлива.

Нарезаем все ингредиенты, кроме норы, тонкой соломкой.

Смешиваем майонез со шрирачом.

Выкладываем на рисовую бумагу готовый рис, лосоь, нарезанные овощи и поливаем соусом и соусом унаги.

Выкладываем верху кусочек норы и осторожно заворачиваем все.

Панируем в семенах кунжута и обжариваем золотистую на горячей сковородке.

Подаем с соевым соусом.

Приятного аппетита!