Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями необычным рецептом, который разнообразит рацион и удивит гостей.

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Чем эти роллы особенные? Они готовятся с рисовой бумагой, которая в разы облегчает формирование блюда. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт рисовых роллов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Рисовую бумагу замачиваем в воде на несколько секунд, чтобы она податлива.
  • Нарезаем все ингредиенты, кроме норы, тонкой соломкой.
  • Смешиваем майонез со шрирачом.
  • Выкладываем на рисовую бумагу готовый рис, лосоь, нарезанные овощи и поливаем соусом и соусом унаги.
  • Выкладываем верху кусочек норы и осторожно заворачиваем все.
  • Панируем в семенах кунжута и обжариваем золотистую на горячей сковородке.
  • Подаем с соевым соусом.

Приятного аппетита!