Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями необычным рецептом, который разнообразит рацион и удивит гостей.
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Чем эти роллы особенные? Они готовятся с рисовой бумагой, которая в разы облегчает формирование блюда. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт рисовых роллов
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Рисовую бумагу замачиваем в воде на несколько секунд, чтобы она податлива.
- Нарезаем все ингредиенты, кроме норы, тонкой соломкой.
- Смешиваем майонез со шрирачом.
- Выкладываем на рисовую бумагу готовый рис, лосоь, нарезанные овощи и поливаем соусом и соусом унаги.
- Выкладываем верху кусочек норы и осторожно заворачиваем все.
- Панируем в семенах кунжута и обжариваем золотистую на горячей сковородке.
- Подаем с соевым соусом.
Приятного аппетита!