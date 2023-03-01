Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами незвичним рецептом, який урізноманітнить раціон та здивує гостей.

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Чим ці роли особливі? Вони готуються з рисовим папером, який в рази полегшує формування страви. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт рисових ролів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– рисовий папір;

– 50 грамів рису для суші;

– норі;

– 30 грамів свіжого лосося;

– 10 грамів соусу унагі;

– 10 грамів авокадо;

– морква;

– майонез;

– огірок;

– соус шрірача;

– кунжут;

– 30 грамів соєвого соусу.

Приготування:

Рисовий папір замочуємо у воді на кілька секунд, аби він піддатливий.

Нарізаємо всі інгредієнти окрім норі, тонкою соломкою.

Змішуємо майонез зі шрірачою.

Викладаємо на рисовий папір готовий рис, лосоь, нарізані овочі і поливаємо соусом та соусом унагі.

Викладаємо верху шматочок норі та обережно загортаємо все.

Паніруємо в насінні кунжуту та обсмажуємо до золотистої на гарячій сковорідці.

Подаємо з соєвим соусом.

Смачного!