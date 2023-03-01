Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами незвичним рецептом, який урізноманітнить раціон та здивує гостей.

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Чим ці роли особливі? Вони готуються з рисовим папером, який в рази полегшує формування страви. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт рисових ролів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Рисовий папір замочуємо у воді на кілька секунд, аби він піддатливий.
  • Нарізаємо всі інгредієнти окрім норі, тонкою соломкою.
  • Змішуємо майонез зі шрірачою.
  • Викладаємо на рисовий папір готовий рис, лосоь, нарізані овочі і поливаємо соусом та соусом унагі.
  • Викладаємо верху шматочок норі та обережно загортаємо все.
  • Паніруємо в насінні кунжуту та обсмажуємо до золотистої на гарячій сковорідці.
  • Подаємо з соєвим соусом.

Смачного!