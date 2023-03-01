Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами незвичним рецептом, який урізноманітнить раціон та здивує гостей.
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Чим ці роли особливі? Вони готуються з рисовим папером, який в рази полегшує формування страви. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.
Рецепт рисових ролів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Рисовий папір замочуємо у воді на кілька секунд, аби він піддатливий.
- Нарізаємо всі інгредієнти окрім норі, тонкою соломкою.
- Змішуємо майонез зі шрірачою.
- Викладаємо на рисовий папір готовий рис, лосоь, нарізані овочі і поливаємо соусом та соусом унагі.
- Викладаємо верху шматочок норі та обережно загортаємо все.
- Паніруємо в насінні кунжуту та обсмажуємо до золотистої на гарячій сковорідці.
- Подаємо з соєвим соусом.
Смачного!