Необычные роллы, которые удивят гостей: готовим с Эктором

1 марта 2023, 18:58
Читати новину українською

Источник:

Эктор Хименес-Браво

Если вы обожаете японскую кухню, но так и не научились крутить роллы – не беда. Есть один легкий и удобный вариант роллов, который выйдет всегда.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями необычным рецептом, который разнообразит рацион и удивит гостей.

Читайте также Бифштекс из говядины и яйцом: быстрый рецепт для идеального завтрака

Чем эти роллы особенные? Они готовятся с рисовой бумагой, которая в разы облегчает формирование блюда. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

Рецепт рисовых роллов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– рисовая бумага;
– 50 граммов риса для суши;
– норе;
– 30 граммов свежего лосося;
– 10 граммов соуса унаги;
– 10 граммов авокадо;
– морковь;
– майонез;
– огурец;
– соус шрирача;
– кунжут;
– 30 граммов соевого соуса.

Приготовление:

  • Рисовую бумагу замачиваем в воде на несколько секунд, чтобы она податлива.
  • Нарезаем все ингредиенты, кроме норы, тонкой соломкой.
  • Смешиваем майонез со шрирачом.
  • Выкладываем на рисовую бумагу готовый рис, лосоь, нарезанные овощи и поливаем соусом и соусом унаги.
  • Выкладываем верху кусочек норы и осторожно заворачиваем все.
  • Панируем в семенах кунжута и обжариваем золотистую на горячей сковородке.
  • Подаем с соевым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак