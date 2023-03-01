Необычные роллы, которые удивят гостей: готовим с Эктором
1 марта 2023, 18:58Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Если вы обожаете японскую кухню, но так и не научились крутить роллы – не беда. Есть один легкий и удобный вариант роллов, который выйдет всегда.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями необычным рецептом, который разнообразит рацион и удивит гостей.
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Чем эти роллы особенные? Они готовятся с рисовой бумагой, которая в разы облегчает формирование блюда. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт рисовых роллов
- Время: 15 минут
- Порции: 1
– рисовая бумага;
– 50 граммов риса для суши;
– норе;
– 30 граммов свежего лосося;
– 10 граммов соуса унаги;
– 10 граммов авокадо;
– морковь;
– майонез;
– огурец;
– соус шрирача;
– кунжут;
– 30 граммов соевого соуса.
Приготовление:
- Рисовую бумагу замачиваем в воде на несколько секунд, чтобы она податлива.
- Нарезаем все ингредиенты, кроме норы, тонкой соломкой.
- Смешиваем майонез со шрирачом.
- Выкладываем на рисовую бумагу готовый рис, лосоь, нарезанные овощи и поливаем соусом и соусом унаги.
- Выкладываем верху кусочек норы и осторожно заворачиваем все.
- Панируем в семенах кунжута и обжариваем золотистую на горячей сковородке.
- Подаем с соевым соусом.
Приятного аппетита!