Маленькими мы часто гостили у дедушки и бабушки, а их блюда снятся нам до сих пор. Чтобы почувствовать вкус детства и тепло родных, шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим семейным рецептом ленивых вареников с творогом и ягодами.

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Для соуса вы можете использовать любой шоколад: белый, молочный или черный. Все зависит от ваших предпочтений!

Рецепт ленивых вареников

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

вареники ліниві
Фото со страницы шеф-повара

  1. Тщательно отожмите домашний творог, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой. Замесите эластичное тесто и разделите его на кусочки.

    вареники ліниві
    Фото Владимира Ярославского
  3. Сформируйте из теста шарики или овальные ленивые вареники. Внешне они похожи на палюшки.

    вареники ліниві
    Фото Владимира Ярославского
  4. Налейте в кастрюлю воду, посолите ее и доведите до кипения.
  5. Отварите в кипящей воде ленивые вареники в течение 2–3 минут.
  6. В отдельной сковородке или кастрюле соедините сливки, шоколад и доведите до кипения.

    вареники ліниві
    Фото Владимира Ярославского
  7. В соус отправьте отварные ленивые вареники и проварите 1 минуту.
  8. Добавьте ягоды и перемешайте.

    вареники ліниві
    Фото Владимира Ярославского
  9. Выложите блюдо в тарелки и подавайте к столу посыпав орешками. Приятного аппетита!