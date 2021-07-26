Маленькими мы часто гостили у дедушки и бабушки, а их блюда снятся нам до сих пор. Чтобы почувствовать вкус детства и тепло родных, шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим семейным рецептом ленивых вареников с творогом и ягодами.

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Для соуса вы можете использовать любой шоколад: белый, молочный или черный. Все зависит от ваших предпочтений!

Рецепт ленивых вареников

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:

– 400 г творога;

– 85 г муки;

– 1 яйцо;

– 40 г сахара.

Для соуса:

– 80 г белого шоколада;

– 100 мл сливок 20% жирности;

– 150 г свежих ягод;

– 30 г жареных орехов.