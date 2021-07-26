Маленькими мы часто гостили у дедушки и бабушки, а их блюда снятся нам до сих пор. Чтобы почувствовать вкус детства и тепло родных, шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим семейным рецептом ленивых вареников с творогом и ягодами.
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Для соуса вы можете использовать любой шоколад: белый, молочный или черный. Все зависит от ваших предпочтений!
Рецепт ленивых вареников
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Фото со страницы шеф-повара
- Тщательно отожмите домашний творог, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой. Замесите эластичное тесто и разделите его на кусочки.
Фото Владимира Ярославского
- Сформируйте из теста шарики или овальные ленивые вареники. Внешне они похожи на палюшки.
Фото Владимира Ярославского
- Налейте в кастрюлю воду, посолите ее и доведите до кипения.
- Отварите в кипящей воде ленивые вареники в течение 2–3 минут.
- В отдельной сковородке или кастрюле соедините сливки, шоколад и доведите до кипения.
Фото Владимира Ярославского
- В соус отправьте отварные ленивые вареники и проварите 1 минуту.
- Добавьте ягоды и перемешайте.
Фото Владимира Ярославского
- Выложите блюдо в тарелки и подавайте к столу посыпав орешками. Приятного аппетита!