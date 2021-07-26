Маленькими ми часто гостювали у дідуся та бабусі, а їхні страви сняться нам й досі. Щоб відчути смак дитинства та тепло рідних, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм сімейним рецептом лінивих вареників з сиром та ягодами.

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Для соусу ви можете використати будь-який шоколад: білий, молочний чи чорний. Все залежить від ваших вподобань!

Рецепт лінивих вареників

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 85 г борошна;

– 1 яйце;

– 40 г цукру.

Для соусу:

– 80 г білого шоколаду;

– 100 мл вершків 20% жирності;

– 150 г свіжих ягід;

– 30 г смажених горіхів.