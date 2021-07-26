Маленькими ми часто гостювали у дідуся та бабусі, а їхні страви сняться нам й досі. Щоб відчути смак дитинства та тепло рідних, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм сімейним рецептом лінивих вареників з сиром та ягодами.
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Для соусу ви можете використати будь-який шоколад: білий, молочний чи чорний. Все залежить від ваших вподобань!
Рецепт лінивих вареників
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Ретельно відіжміть домашній сир, щоб позбутися від зайвої вологи.
- Змішайте сир з яйцем, цукром та борошном. Замісіть еластичне тісто та розділіть його на шматочки.
Фото Володимира Ярославського
- Сформуйте з тіста кульки або овальні ліниві вареники. Ззовні вони схожі на палюшки.
Фото Володимира Ярославського
- Налийте у каструлю воду, посоліть її та доведіть до кипіння.
- Відваріть у киплячій воді ліниві вареники протягом 2 – 3 хвилин.
- В окремій сковорідці або каструлі з'єднайте вершки, шоколад та доведіть до кипіння.
Фото Володимира Ярославського
- У соус відправте відварені ліниві вареники та проваріть 1 хвилину.
- Додайте ягоди та перемішайте.
Фото Володимира Ярославського
- Викладіть страву в тарілки та подавайте до столу посипавши горішками. Смачного!