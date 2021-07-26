Маленькими ми часто гостювали у дідуся та бабусі, а їхні страви сняться нам й досі. Щоб відчути смак дитинства та тепло рідних, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм сімейним рецептом лінивих вареників з сиром та ягодами.

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Для соусу ви можете використати будь-який шоколад: білий, молочний чи чорний. Все залежить від ваших вподобань!

Рецепт лінивих вареників

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

вареники ліниві
Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Ретельно відіжміть домашній сир, щоб позбутися від зайвої вологи.
  2. Змішайте сир з яйцем, цукром та борошном. Замісіть еластичне тісто та розділіть його на шматочки.

    вареники ліниві
    Фото Володимира Ярославського
  3. Сформуйте з тіста кульки або овальні ліниві вареники. Ззовні вони схожі на палюшки.

    вареники ліниві
    Фото Володимира Ярославського
  4. Налийте у каструлю воду, посоліть її та доведіть до кипіння.
  5. Відваріть у киплячій воді ліниві вареники протягом 2 – 3 хвилин.
  6. В окремій сковорідці або каструлі з'єднайте вершки, шоколад та доведіть до кипіння.

    вареники ліниві
    Фото Володимира Ярославського
  7. У соус відправте відварені ліниві вареники та проваріть 1 хвилину.
  8. Додайте ягоди та перемішайте.

    вареники ліниві
    Фото Володимира Ярославського
  9. Викладіть страву в тарілки та подавайте до столу посипавши горішками. Смачного!