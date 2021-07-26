Блюдо родом из детства: ленивые вареники с творогом и ягодами по семейному рецепту

26 июля 2021 , 15:45
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Источник:

Владимир Ярославский

Украинский шеф-повар и судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом ленивых вареников с творогом и ягодами. Это блюдо не оставит равнодушным никого, ведь оно не только вкусное, но и вернет вас в беззаботное детство.

Маленькими мы часто гостили у дедушки и бабушки, а их блюда снятся нам до сих пор. Чтобы почувствовать вкус детства и тепло родных, шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим семейным рецептом ленивых вареников с творогом и ягодами.

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Для соуса вы можете использовать любой шоколад: белый, молочный или черный. Все зависит от ваших предпочтений!

Рецепт ленивых вареников

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:
– 400 г творога;
– 85 г муки;
– 1 яйцо;
– 40 г сахара.
Для соуса:
– 80 г белого шоколада;
– 100 мл сливок 20% жирности;
– 150 г свежих ягод;
– 30 г жареных орехов.

  1. Тщательно отожмите домашний творог, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой. Замесите эластичное тесто и разделите его на кусочки.


    Фото Владимира Ярославского
     
  3. Сформируйте из теста шарики или овальные ленивые вареники. Внешне они похожи на палюшки.


    Фото Владимира Ярославского
     
  4. Налейте в кастрюлю воду, посолите ее и доведите до кипения.
  5. Отварите в кипящей воде ленивые вареники в течение 2–3 минут.
  6. В отдельной сковородке или кастрюле соедините сливки, шоколад и доведите до кипения.


    Фото Владимира Ярославского
     
  7. В соус отправьте отварные ленивые вареники и проварите 1 минуту.
  8. Добавьте ягоды и перемешайте.


    Фото Владимира Ярославского
     
  9. Выложите блюдо в тарелки и подавайте к столу посыпав орешками. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак