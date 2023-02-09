Рецепт популярного сладкого торта – один из самых легких. Трудно назвать этот торт "Наполеон", но заварной крем в составе есть, хрустящие лепешки тоже присутствуют. Крем можно менять по желанию.

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От такой домашней выпечки будут приятно удивлены все, а вкус какой – закрываете глаза и будто пробуете во французском кафе.

Рецепт ленивого торта "Наполеон"

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм тесто фило;

– 150 граммов растопленного масла.

Для заварного крема:

– 500 граммов молока;

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 75 граммов масла;

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Тесто скручиваем рулетом, нарезаем улитками, выкладываем на противень с пергаментом, поливаем растопленным сливочным маслом и запекаем при 180 до румяности. Коржей должно выйти три. Но все зависит от размера. Лучше раскладывать тесто сразу под размер тарелки, на которой потом будете собирать торт.

Для крема молоко ставим на огонь. Смешиваем по отдельности: яйца, сахар и крахмал. Как только молоко начинаете закипать, вливаем яичную смесь и интенсивно помешиваем венчиком до загустения. Снимаем с огня.

Добавляем масло и ванильный сахар. Даем хорошо остыть под слоем пищевой пленки "в контакт". Далее добавляем в охлажденный творог маскарпоне и взбиваем миксером.

Перемазываем лепешки (осторожно, они очень нежные и хрупкие), присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.

Приятного аппетита!