Рецепт популярного солодкого торта один із самих легких. Важко назвати цей торт "Наполеон", але заварний крем в складі є, хрусткі коржики теж присутні. Крем можна змінювати за бажанням.

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Від такої домашньої випічки будуть приємно здивовані всі, а смак який – закриваєте очі й наче куштуєте у французькій кав'ярні.

Рецепт лінивого торта "Наполеон"

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Тісто скручуємо рулетом, нарізаємо равликами, викладаємо на деко з пергаментом, поливаємо розтопленим вершковим маслом і запікаємо при 180 до рум'яності. Коржів має вийти три. Але все залежить від розміру. Краще розкладати тісто одразу під розмір тарілки, на якій будете потім збирати торт.
  • Для крему: молоко ставимо на вогонь. Змішуємо окремо: яйця, цукор і крохмаль. Як тільки молоко починаєте закипати, вливаємо яєчну суміш і інтенсивно помішуємо вінчиком до загустіння. Знімаємо з вогню.
  • Додаємо масло і ванільний цукор. Даємо гарно охолонути під шаром харчової плівки "в контакт". Далі додаємо в охолоджений сир маскарпоне і збиваємо міксером.
  • Перемащуємо коржі (обережно, вони дуже ніжні і крихкі), присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.

Смачного!