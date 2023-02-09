Ленивый "Наполеон": готовим из готового теста фило
9 февраля 2023, 14:36Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Признаемся, этот рецепт ленивого торта "Наполеон" стал нашим фаворитом, ведь самый сложный процесс с тестом здесь готов за 2 минуты.
Рецепт популярного сладкого торта – один из самых легких. Трудно назвать этот торт "Наполеон", но заварной крем в составе есть, хрустящие лепешки тоже присутствуют. Крем можно менять по желанию.
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От такой домашней выпечки будут приятно удивлены все, а вкус какой – закрываете глаза и будто пробуете во французском кафе.
Рецепт ленивого торта "Наполеон"
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 400 грамм тесто фило;
– 150 граммов растопленного масла.
Для заварного крема:
– 500 граммов молока;
– 2 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 75 граммов масла;
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Тесто скручиваем рулетом, нарезаем улитками, выкладываем на противень с пергаментом, поливаем растопленным сливочным маслом и запекаем при 180 до румяности. Коржей должно выйти три. Но все зависит от размера. Лучше раскладывать тесто сразу под размер тарелки, на которой потом будете собирать торт.
- Для крема молоко ставим на огонь. Смешиваем по отдельности: яйца, сахар и крахмал. Как только молоко начинаете закипать, вливаем яичную смесь и интенсивно помешиваем венчиком до загустения. Снимаем с огня.
- Добавляем масло и ванильный сахар. Даем хорошо остыть под слоем пищевой пленки "в контакт". Далее добавляем в охлажденный творог маскарпоне и взбиваем миксером.
- Перемазываем лепешки (осторожно, они очень нежные и хрупкие), присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.
Приятного аппетита!