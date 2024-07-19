Втрое проще и вкуснее, чем обычный: рецепт ленивого печеночного торта в духовке

19 июля 2024, 22:28
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Источник:

Shuba

Печеночный торт – вкусная и бюджетная закуска. Иногда его немного долго готовить, поэтому советуем воспользоваться этим простым рецептом.

Для него следует использовать духовку. Она ускорит процесс приготовления.

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Ленивый печеночный торт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 4 морковки;
– 4 лука;
– 700 граммов куриной печени;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 100 граммов манки;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 пучка укропа;
– перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо помойте печень и удалите все лишнее. Измельчите блендером до однородности.
  2. Переложите печеночный фарш в миску, добавьте манку, соль, перец и молоко. Оставьте на 1 час.
  3. Тем временем почистьте морковь и лук. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на разогретом масле до готовности.
  4. Застелите форму для выпечки пергаментом. Вылейте половину печеночного теста, сверху выложите слой начинки из лука и моркови и залейте оставшейся массой,.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Затем оставьте на 1 – 2 часа охлаждаться в форме. Перед подачей украсьте майонезом и укропом.

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Автор: Ольга Котів