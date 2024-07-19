Для него следует использовать духовку. Она ускорит процесс приготовления.
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Ленивый печеночный торт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Хорошо помойте печень и удалите все лишнее. Измельчите блендером до однородности.
- Переложите печеночный фарш в миску, добавьте манку, соль, перец и молоко. Оставьте на 1 час.
- Тем временем почистьте морковь и лук. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на разогретом масле до готовности.
- Застелите форму для выпечки пергаментом. Вылейте половину печеночного теста, сверху выложите слой начинки из лука и моркови и залейте оставшейся массой,.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Затем оставьте на 1 – 2 часа охлаждаться в форме. Перед подачей украсьте майонезом и укропом.