Для нього слід використовувати духовку. Вона пришвидшить процес приготування.

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Лінивий печінковий торт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Добре помийте печінку та видаліть все зайве. Подрібніть блендером до однорідності.
  2. Перекладіть печінковий фарш в миску, додайте манку, сіль, перець і молоко. Залиште на 1 годину.
  3. Тим часом почистьте моркву та цибулю. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на розігрітій олії до готовності.
  4. Застеліть форму для випічки пергаментом. Вилийте половину печінкового тіста, зверху викладіть шар начинки з цибулі та моркви та залийте масою, що залишилася.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 60 хвилин. Потім залиште на 1 – 2 години охолоджуватись у формі. Перед подачею прикрасьте майонезом та кропом.