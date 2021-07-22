Когда наступает горячая пора, каждый из нас ищет способ утолить жажду и уменьшить влияние жары. Кто-то любит фрукты, кому-то больше нравится мороженое или прохладительные напитки. Но есть и другой, не менее эффективный способ борьбы с жарой – специи.

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Душистые специи / Фото Unsplash

Семена кориандра

Семена кориандра помогают поддерживать чистоту пищеварительного тракта, а также предотвратить воспаление летом. Эта специя поможет снизить температуру тела. Семена кориандра имеют потогонные свойства и являются прекрасным средством от лихорадки.

Семена богаты антиоксидантами / Фото Unsplash

Семена пажитника

Семена пажитника могут помочь уменьшить дискомфорт и даже тошноту, что часто могут быть вызваны жарой. Специя помогает снизить температуру тела и действует как охлаждающая жидкость.

Замечательный помощник на кухне / Фото Unsplash

Амчур

Амчур – порошок, изготовленный из сушеного манго, имеет кисло-сладкий на вкус. Эта специя богата антиоксидантами и имеет охлаждающий эффект, а также делает кожу здоровой. Амчур можно добавлять в соленья и даже в прохладительные напитки.

Восточная пряность / Фото Unsplash

Семена тмина

Семена тмина – одна из самых популярных специй индийской кухни. Семена помогают телу очиститься и излечиться от многих проблем. Семена тмина можно употреблять отдельно, а можно добавлять в пищу. В Индии порошок молотого тмина добавляют в летние охладители напитки, такие как ласси и лимонная вода.

Известная специя / Фото Unsplash

Семена фенхеля

Семена фенхеля богато витамином С, помогают уменьшить воспаление в организме, вызванное жарой. Избыточное тепло может привести к проблемам с сердцем, а также нарушению пищеварения.

Семена регулируют правильный обмен веществ, стимулируя кишечные соки, а также помогают предотвратить кислотности. Специи можно добавить в разнообразные блюда, или замочить их в воде на ночь и выпить процеженную воду.

Летний помощник / Фото Unsplash