Коли наступає гаряча пора, кожен з нас шукає спосіб вгамувати спрагу та зменшити вплив спеки. Хтось полюбляє фрукти, комусь більше до вподоби морозиво або прохолодні напої. Але є й інший, не менш ефективний спосіб боротьби зі спекою – спеції.

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Запашні спеції / Фото Unsplash

Насіння коріандру

Насіння коріандру допомагає підтримувати чистоту травного тракту, а також запобігти запаленню влітку. Ця спеція допоможе знизити температуру тіла. Насіння коріандру має потогінні властивості та є чудовим засобом від лихоманки.

Насіння багаті антиоксидантами / Фото Unsplash

Насіння пажитника

Насіння пажитника може допомогти зменшити дискомфорт та навіть нудоту, які часто можуть бути викликані спекою. Спеція допомагає знизити температуру тіла і діє як охолоджуюча рідина.

Чудовий помічник на кухні / Фото Unsplash

Амчур

Амчур – порошок, виготовлений із сушеного манго, має кисло-солодкий на смак. Ця спеція багата антиоксидантами та має охолоджуючий ефект, а також робить шкіру здоровою. Амчур можна додавати у соління чи навіть в охолоджуючі напої.

Східна пряність / Фото Unsplash

Насіння кмину

Насіння кмину – одна з найпопулярніших спецій індійської кухні. Насіння допомагає тілу очиститися і вилікуватися від багатьох проблем. Насіння кмину можна споживати окремо, а можна додавати в їжу. В Індії порошок меленого кмину додають у літні охолоджувачі напої, такі як лассі і лимонна вода.

Відома спеція / Фото Unsplash

Насіння фенхелю

Насіння фенхелю багате вітаміном С, допомагає зменшити запалення в організмі, викликане спекою. Надмірне тепло може привести до проблем із серцем, а також порушення травлення.

Насіння регулює правильний обмін речовин, стимулюючи кишкові соки, а також допомагає запобігти кислотності. Спеції можна додати у різноманітні страви, або замочити їх у воді на ніч і випити проціджену воду.

Літній помічник / Фото Unsplash