Запеченные овощи можно подать на хрустящей чиабатте с яйцом, смешать с любимой лапшой или соединить с сочной курятиной. Попробовав их только раз, в будущем вы будете искать возможности готовить их снова и снова.

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Рецепт запеченных овощей

Время: 1 час
Порций: 4


Вкус лета / Фото filozofia smaku

Ингредиенты:

  • половинка зеленого перца;
  • половинка красного перца;
  • 1 маленький баклажан;
  • 1 маленький цукини;
  • 1 красная луковица;
  • 2 малиновых помидора;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 100 грамм сыра фета.

Заправка:

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 чайные ложки измельченной петрушки;
  • соль.

Для посыпки:

  • укроп;
  • базилик.

Приготовление:

  1. Перец, баклажаны и цукини нашинкуйте кубиками, а лук нарежьте перьями. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте большими кусочками.
  2. Овощи выложите в форму для запекания, посыпьте орегано и полейте оливковым маслом.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте 45 минут, затем раскройте и запекайте еще 20 минут.
  5. Смешайте ингредиенты заправки и полейте ею овощи.
  6. Сверху посыпьте сыром фета, укропом и базиликом. Можно подавать горячим или прохладным.
  7. Храните в плотно закрытой таре в холодильнике до 3 дней.