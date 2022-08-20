Запеченные овощи можно подать на хрустящей чиабатте с яйцом, смешать с любимой лапшой или соединить с сочной курятиной. Попробовав их только раз, в будущем вы будете искать возможности готовить их снова и снова.

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Рецепт запеченных овощей

Время: 1 час

Порций: 4



Вкус лета / Фото filozofia smaku

Ингредиенты:

половинка зеленого перца;

половинка красного перца;

1 маленький баклажан;

1 маленький цукини;

1 красная луковица;

2 малиновых помидора;

1 чайная ложка сушеного орегано;

1 столовая ложка оливкового масла;

100 грамм сыра фета.

Заправка:

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

1 зубчик чеснока;

2 чайные ложки измельченной петрушки;

соль.

Для посыпки:

укроп;

базилик.

Приготовление: