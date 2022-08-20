Запечені овочі можна подати на хрусткій чіабатта з яйцем, змішати з улюбленою локшиною або поєднати з соковитою курятиною. Спробувавши їх лише раз, в майбутньому ви шукатимете можливості готувати їх знову й знову.

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Рецепт запечених овочів

Час: 1 година

Порцій: 4



Смак літа / Фото filozofia smaku

Інгредієнти:

половинка зеленого перцю;

половинка червоного перцю;

1 маленький баклажан;

1 маленький цукіні;

1 червона цибулина;

2 малинових помідори;

1 чайна ложка сушеного орегано;

1 столова ложка оливкової олії;

100 грамів сиру фета.

Заправка:

1 столова ложка оливкової олії;

1 столова ложка червоного винного оцту;

1 зубчик часнику;

2 чайні ложки подрібненої петрушки;

сіль.

Для посипання:

кріп;

базилік.

Приготування: