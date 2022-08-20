Вкус лета: как аппетитно запечь сезонные овощи
20 августа 2022 , 22:53Читати новину українською
Источник:filozofia smaku
Для хорошего самочувствия важно соблюдать сбалансированное питание, важной частью которого является потребление овощей. Летние овощи из духовки – идеальная опция для обеда, ланч-бокса или дополнения к ужину.
Запеченные овощи можно подать на хрустящей чиабатте с яйцом, смешать с любимой лапшой или соединить с сочной курятиной. Попробовав их только раз, в будущем вы будете искать возможности готовить их снова и снова.
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Рецепт запеченных овощей
Время: 1 час
Порций: 4
Вкус лета / Фото filozofia smaku
Ингредиенты:
- половинка зеленого перца;
- половинка красного перца;
- 1 маленький баклажан;
- 1 маленький цукини;
- 1 красная луковица;
- 2 малиновых помидора;
- 1 чайная ложка сушеного орегано;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 100 грамм сыра фета.
Заправка:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка красного винного уксуса;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 чайные ложки измельченной петрушки;
- соль.
Для посыпки:
- укроп;
- базилик.
Приготовление:
- Перец, баклажаны и цукини нашинкуйте кубиками, а лук нарежьте перьями. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте большими кусочками.
- Овощи выложите в форму для запекания, посыпьте орегано и полейте оливковым маслом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте 45 минут, затем раскройте и запекайте еще 20 минут.
- Смешайте ингредиенты заправки и полейте ею овощи.
- Сверху посыпьте сыром фета, укропом и базиликом. Можно подавать горячим или прохладным.
- Храните в плотно закрытой таре в холодильнике до 3 дней.