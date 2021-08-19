Летний пирог с карамелизированными абрикосами и миндалем по рецепту Екатерины Песковой
19 августа 2021 , 18:49Читати новину українською
Источник:инстраграм Мастер Шеф СТБ
Приготовьте этот абрикосовый пирог и насладитесь им вместе с семьей. Только вы достанете его из духовки, ваша кухня наполнится приятным ароматом абрикосов и карамели!
Абрикосовый пирог – отличный летний десерт, который точно понравится всей вашей семье. Процесс приготовления довольно прост, вы можете привлечь к нему детей.
Читайте также Легкие салаты с курицей – самое то для лета: с корейской морковью, дыней и овощами гриль
Рецептом пирога с карамелизированным абрикосами поделилась с читателями талантливый кондитер, финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" – Екатерина Пескова.
Кондитер Екатерина Пескова / Фото со страницы кулинара
Рецепт карамельного абрикосового пирога
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Абрикосовый пирог / Фото Еда
– 200 г абрикосов для карамели;
– 50 г сахара для карамели;
– 20 мл рома;
– 200 г сливочного масла;
– 200 г сахара;
– 4 шт. куриных яиц;
– 250 г муки;
– 8 г разрыхлителя;
– 200 г абрикосов;
– 30 г миндальных хлопьев.
Приготовление:
- Для приготовления карамели разогрейте сковородку с 50 г сахара. Перемешайте до однородного состояния.
- Тщательно помойте абрикосы и удалите из них косточки. Нарежьте кусочками абрикосы. Добавьте половину абрикосов в карамель и перемешайте.
- Сливочное масло перемешайте с сахаром и взбейте до однородной консистенции блендером или миксером.
- К абрикосам в карамели влейте ром, перемешайте и снимите с плиты. Процедите смесь.
- К масляной массе добавьте яйца и взбейте миксером.
- Просейте муку через мелкое сито и высыпьте ее в масляную массу. Туда же добавьте разрыхлитель и перемешайте тесто.
- Добавьте в тесто абрикосы в карамели и перемешайте.
- Вылейте тесто в форму и разровняйте ложкой.
- Сверху хаотично высыпьте 200 граммов нарезанных абрикосов и посыпьте миндальными хлопьями.
- Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов и выпекайте в течение 60-70 минут.
- Охладите готовый абрикосовый пирог, выньте из формы и нарежьте на порционные куски.
- По желанию можно дополнительно посыпать пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!