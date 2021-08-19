Летний пирог с карамелизированными абрикосами и миндалем по рецепту Екатерины Песковой

19 августа 2021 , 18:49
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Источник:

инстраграм Мастер Шеф СТБ

Приготовьте этот абрикосовый пирог и насладитесь им вместе с семьей. Только вы достанете его из духовки, ваша кухня наполнится приятным ароматом абрикосов и карамели!

Абрикосовый пирог – отличный летний десерт, который точно понравится всей вашей семье. Процесс приготовления довольно прост, вы можете привлечь к нему детей.

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Рецептом пирога с карамелизированным абрикосами поделилась с читателями талантливый кондитер, финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" – Екатерина Пескова.


Кондитер Екатерина Пескова / Фото со страницы кулинара

Рецепт карамельного абрикосового пирога

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Абрикосовый пирог / Фото Еда

Ингредиенты:
– 200 г абрикосов для карамели;
– 50 г сахара для карамели;
– 20 мл рома;
– 200 г сливочного масла;
– 200 г сахара;
– 4 шт. куриных яиц;
– 250 г муки;
– 8 г разрыхлителя;
– 200 г абрикосов;
– 30 г миндальных хлопьев.

Приготовление:

  1. Для приготовления карамели разогрейте сковородку с 50 г сахара. Перемешайте до однородного состояния.
  2. Тщательно помойте абрикосы и удалите из них косточки. Нарежьте кусочками абрикосы. Добавьте половину абрикосов в карамель и перемешайте.
  3. Сливочное масло перемешайте с сахаром и взбейте до однородной консистенции блендером или миксером.
  4. К абрикосам в карамели влейте ром, перемешайте и снимите с плиты. Процедите смесь.
  5. К масляной массе добавьте яйца и взбейте миксером.
  6. Просейте муку через мелкое сито и высыпьте ее в масляную массу. Туда же добавьте разрыхлитель и перемешайте тесто.
  7. Добавьте в тесто абрикосы в карамели и перемешайте.
  8. Вылейте тесто в форму и разровняйте ложкой.
  9. Сверху хаотично высыпьте 200 граммов нарезанных абрикосов и посыпьте миндальными хлопьями.
  10. Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов и выпекайте в течение 60-70 минут.
  11. Охладите готовый абрикосовый пирог, выньте из формы и нарежьте на порционные куски.
  12. По желанию можно дополнительно посыпать пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак