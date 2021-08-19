Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно сподобається всій вашій родині. Процес приготування доволі простий, ви можете залучити до нього дітей.

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Рецептом пирога з карамелізованими абрикосами поділилася з читачами талановита кондитерка, фіналістка кулінарного шоу "Мастер Шеф.Професіонали" – Катерина Пєскова.

кухар
Кондитерка Катерина Пєскова / Фото зі сторінки кулінарки

Рецепт карамельного абрикосового пирога

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

тарт
Абрикосовий пиріг / Фото Їжа

Приготування:

  1. Для приготування карамелі розігрійте сковорідку з 50 грамів цукру. Перемішайте до однорідного стану.
  1. Ретельно помийте абрикоси та видаліть з них кісточки. Наріжте шматочками абрикоси. Додайте половину абрикосів до карамелі та перемішайте.
  1. Вершкове масло перемішайте з цукром та збийте до однорідної консистенції блендером або міксером.
  1. До абрикосів в карамелі влийте ром, перемішайте та зніміть з плити. Процідіть суміш.
  1. До масляної маси додайте яйця та збийте міксером.
  1. Просійте борошно через дрібне сито та висипте його до масляної маси. Туди ж додайте розпушувач і вимішайте тісто.
  1. Додайте до тіста абрикоси в карамелі та перемішайте.
  1. Вилийте тісто в форму та розрівняйте ложкою.
  1. Зверху хаотично висипте 200 грамів нарізаних абрикосів і посипте мигдальними пластівцями.
  1. Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів та випікайте протягом 60–70 хвилин.
  1. Охолодіть готовий абрикосовий пиріг, вийміть з форми та наріжте на порційні шматки.
  1. За бажанням можна додатково посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного!