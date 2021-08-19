Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно сподобається всій вашій родині. Процес приготування доволі простий, ви можете залучити до нього дітей.
Читайте також Легкі салати з куркою – саме для літа: з корейською морквою, динею та овочами гриль
Рецептом пирога з карамелізованими абрикосами поділилася з читачами талановита кондитерка, фіналістка кулінарного шоу "Мастер Шеф.Професіонали" – Катерина Пєскова.
Кондитерка Катерина Пєскова / Фото зі сторінки кулінарки
Рецепт карамельного абрикосового пирога
- Час: 2 години
- Порції: 6
Абрикосовий пиріг / Фото Їжа
Приготування:
- Для приготування карамелі розігрійте сковорідку з 50 грамів цукру. Перемішайте до однорідного стану.
- Ретельно помийте абрикоси та видаліть з них кісточки. Наріжте шматочками абрикоси. Додайте половину абрикосів до карамелі та перемішайте.
- Вершкове масло перемішайте з цукром та збийте до однорідної консистенції блендером або міксером.
- До абрикосів в карамелі влийте ром, перемішайте та зніміть з плити. Процідіть суміш.
- До масляної маси додайте яйця та збийте міксером.
- Просійте борошно через дрібне сито та висипте його до масляної маси. Туди ж додайте розпушувач і вимішайте тісто.
- Додайте до тіста абрикоси в карамелі та перемішайте.
- Вилийте тісто в форму та розрівняйте ложкою.
- Зверху хаотично висипте 200 грамів нарізаних абрикосів і посипте мигдальними пластівцями.
- Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів та випікайте протягом 60–70 хвилин.
- Охолодіть готовий абрикосовий пиріг, вийміть з форми та наріжте на порційні шматки.
- За бажанням можна додатково посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного!