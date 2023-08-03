Салат с крабовыми палочками и свежим огурцом – отличный вариант для летнего перекуса или ужина. Готовится он очень быстро и просто, все ингредиенты нарезаются кубиком, пропитываются майонезом. Свежий огурец делает салат очень сочным и свежим.
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Дополнительно для сытости можно добавить в салат нарезанный кубиками твердый сыр или отварить белый рис.
Рецепт летнего салата с крабовыми палочками
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Крабовые палочки нарезаем средним кубиком. Свежие огурцы также нарезаем кубиками, не очищая их от кожуры.
- Яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности 6-8 минут, охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком.
- Измельченные компоненты перекладываем в одну салатницу, добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив весь маринад.
- Смесь заправляем майонезом, приправляем солью и молотым перцем, перемешиваем.
- Подаем салат сразу к столу.
Приятного аппетита!