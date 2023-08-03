Салат с крабовыми палочками и свежим огурцом – отличный вариант для летнего перекуса или ужина. Готовится он очень быстро и просто, все ингредиенты нарезаются кубиком, пропитываются майонезом. Свежий огурец делает салат очень сочным и свежим.

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Дополнительно для сытости можно добавить в салат нарезанный кубиками твердый сыр или отварить белый рис.

Рецепт летнего салата с крабовыми палочками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 1 репчатый лук;

– 6 куриных яиц;

– 150 граммов свежего огурца;

– 180 граммов майонеза;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Крабовые палочки нарезаем средним кубиком. Свежие огурцы также нарезаем кубиками, не очищая их от кожуры.

Яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности 6-8 минут, охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком.

Измельченные компоненты перекладываем в одну салатницу, добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив весь маринад.

Смесь заправляем майонезом, приправляем солью и молотым перцем, перемешиваем.

Подаем салат сразу к столу.

Приятного аппетита!

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