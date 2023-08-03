Салат з крабовими паличками і свіжим огірком – чудовий варіант для літнього перекусу чи вечері. Готується він дуже швидко і просто, всі інгредієнти нарізаються кубиком, просочуються майонезом. Свіжий огірок робить салат дуже соковитим та свіжим.

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Додатково для ситості можна додати до салату нарізаний кубиками твердий сир, або відварити білий рис.

Рецепт літнього салату з крабовими паличками

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Крабові палички нарізаємо середнім кубиком. Свіжі огірки також нарізаємо кубиками, не очищаючи їх від шкірки.
  • Яйця відварюємо у підсоленій воді до готовності 6 – 8 хвилин, охолоджуємо, очищаємо, нарізаємо кубиками. Ріпчасту цибулю наріжте дрібним кубиком.
  • Подрібнені компоненти перекладаємо в одну салатницю, додаємо консервовану кукурудзу, попередньо зливши весь маринад.
  • Суміш заправляємо майонезом, приправляємо сіллю і меленим перцем, перемішуємо.
  • Подаємо салат одразу до столу.

Смачного!