Любимый салат с крабовыми палочками в летнем варианте

3 августа 2023, 10:12
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Вкусный

Не знаем, как вы, а мы летом обожаем легкие, сочные салаты с овощами, крабовыми палочками и заправкой. Один из таких вариантов салатов предлагаем приготовить сегодня.

Салат с крабовыми палочками и свежим огурцом – отличный вариант для летнего перекуса или ужина. Готовится он очень быстро и просто, все ингредиенты нарезаются кубиком, пропитываются майонезом. Свежий огурец делает салат очень сочным и свежим.

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Дополнительно для сытости можно добавить в салат нарезанный кубиками твердый сыр или отварить белый рис.

Рецепт летнего салата с крабовыми палочками

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 1 репчатый лук;
– 6 куриных яиц;
– 150 граммов свежего огурца;
– 180 граммов майонеза;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Крабовые палочки нарезаем средним кубиком. Свежие огурцы также нарезаем кубиками, не очищая их от кожуры.
  • Яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности 6-8 минут, охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком.
  • Измельченные компоненты перекладываем в одну салатницу, добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив весь маринад.
  • Смесь заправляем майонезом, приправляем солью и молотым перцем, перемешиваем.
  • Подаем салат сразу к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак