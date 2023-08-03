Любимый салат с крабовыми палочками в летнем варианте
3 августа 2023, 10:12Читати новину українською
Источник:Вкусный
Не знаем, как вы, а мы летом обожаем легкие, сочные салаты с овощами, крабовыми палочками и заправкой. Один из таких вариантов салатов предлагаем приготовить сегодня.
Салат с крабовыми палочками и свежим огурцом – отличный вариант для летнего перекуса или ужина. Готовится он очень быстро и просто, все ингредиенты нарезаются кубиком, пропитываются майонезом. Свежий огурец делает салат очень сочным и свежим.
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Дополнительно для сытости можно добавить в салат нарезанный кубиками твердый сыр или отварить белый рис.
Рецепт летнего салата с крабовыми палочками
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 250 граммов крабовых палочек;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 1 репчатый лук;
– 6 куриных яиц;
– 150 граммов свежего огурца;
– 180 граммов майонеза;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарезаем средним кубиком. Свежие огурцы также нарезаем кубиками, не очищая их от кожуры.
- Яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности 6-8 минут, охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком.
- Измельченные компоненты перекладываем в одну салатницу, добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив весь маринад.
- Смесь заправляем майонезом, приправляем солью и молотым перцем, перемешиваем.
- Подаем салат сразу к столу.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашние оладьи с черникой на завтрак или обед.