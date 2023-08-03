Любимый салат с крабовыми палочками в летнем варианте

Не знаем, как вы, а мы летом обожаем легкие, сочные салаты с овощами, крабовыми палочками и заправкой. Один из таких вариантов салатов предлагаем приготовить сегодня.

Салат с крабовыми палочками и свежим огурцом – отличный вариант для летнего перекуса или ужина. Готовится он очень быстро и просто, все ингредиенты нарезаются кубиком, пропитываются майонезом. Свежий огурец делает салат очень сочным и свежим.

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Дополнительно для сытости можно добавить в салат нарезанный кубиками твердый сыр или отварить белый рис.

Рецепт летнего салата с крабовыми палочками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 250 граммов крабовых палочек;– 150 граммов консервированной кукурузы;– 1 репчатый лук;– 6 куриных яиц;– 150 граммов свежего огурца;– 180 граммов майонеза;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Крабовые палочки нарезаем средним кубиком. Свежие огурцы также нарезаем кубиками, не очищая их от кожуры.

Яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности 6-8 минут, охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком.

Измельченные компоненты перекладываем в одну салатницу, добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив весь маринад.

Смесь заправляем майонезом, приправляем солью и молотым перцем, перемешиваем.

Подаем салат сразу к столу.

Приятного аппетита!

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