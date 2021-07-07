Летний салат с жимолостью и киноа по рецепту су-шефа "Адской кухни" Елены Жаботинской
7 июля 2021 , 09:28Читати новину українською
Источник:Новый канал
Елена Жаботинская – су-шеф кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое уже осенью стартует на "Новом канале", поделилась рецептом вкусного летнего салата с жимолостью. Витаминная пища быстрая в приготовлении и очень полезная.
Жимолость – летняя ягода темного цвета, богатая витаминами и минералами, полезными для человеческого организма. Хотя она относительно новая для украинцев, они уже ее полюбили.
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Ее можно есть свежей, варить компоты, варенье и джемы, или заморозить на зиму. Жимолость прекрасно подходит к блюдам с овощами, также с ней делают десерты и добавляют в выпечку.
Салат с жимолостью и киноа
- Время: 25 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 186 ккал
Жимолость / Фото Пиксабей
– 40 г микса салатов;
– 5 г свежего базилика;
– 5 г свежей мяты;
– 5 г свежего эстрагона;
– 80 г микса киноа;
– 60 г авокадо;
– 20 г оливок без косточек;
– 5 г грецкого ореха;
– 5 г фундука;
– 10 г семян тыквы;
– 10 г семян подсолнечника;
– 20 мл оливкового масла;
– 5 мл сока лайма;
– 20 г жимолости;
– 5 г свежей черешни;
– щепотка соли;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Тщательно помойте киноа под проточной водой. Отварите его до готовности и охладите готовую кашу.
- Разогрейте сковороду и обжарьте на ней поочередно семена подсолнечника и тыквы.
- Листья салата, мяту, базилик, эстрагон. черешню и жимолость помойте водой и просушите на слое бумажного полотенца.
- Орехи измельчите в блендере или скалкой.
- Нарежьте авокадо кубиками или ломтиками на ваш вкус.
- Удалите косточки из черешни.
- Все ингредиенты кроме ягод выложите в миску, заправьте специями и соком лайма. Полейте оливковым маслом и перемешайте.
- Выложите осторожно ягоды на салат и снова перемешайте салат. Приятного аппетита!