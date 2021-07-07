Летний салат с жимолостью и киноа по рецепту су-шефа "Адской кухни" Елены Жаботинской

Елена Жаботинская – су-шеф кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое уже осенью стартует на "Новом канале", поделилась рецептом вкусного летнего салата с жимолостью. Витаминная пища быстрая в приготовлении и очень полезная.

Жимолость – летняя ягода темного цвета, богатая витаминами и минералами, полезными для человеческого организма. Хотя она относительно новая для украинцев, они уже ее полюбили.

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Ее можно есть свежей, варить компоты, варенье и джемы, или заморозить на зиму. Жимолость прекрасно подходит к блюдам с овощами, также с ней делают десерты и добавляют в выпечку.

Салат с жимолостью и киноа

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 186 ккал



Жимолость / Фото Пиксабей

Тщательно помойте киноа под проточной водой. Отварите его до готовности и охладите готовую кашу. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней поочередно семена подсолнечника и тыквы. Листья салата, мяту, базилик, эстрагон. черешню и жимолость помойте водой и просушите на слое бумажного полотенца. Орехи измельчите в блендере или скалкой. Нарежьте авокадо кубиками или ломтиками на ваш вкус. Удалите косточки из черешни. Все ингредиенты кроме ягод выложите в миску, заправьте специями и соком лайма. Полейте оливковым маслом и перемешайте. Выложите осторожно ягоды на салат и снова перемешайте салат. Приятного аппетита!

– 40 г микса салатов;– 5 г свежего базилика;– 5 г свежей мяты;– 5 г свежего эстрагона;– 80 г микса киноа;– 60 г авокадо;– 20 г оливок без косточек;– 5 г грецкого ореха;– 5 г фундука;– 10 г семян тыквы;– 10 г семян подсолнечника;– 20 мл оливкового масла;– 5 мл сока лайма;– 20 г жимолости;– 5 г свежей черешни;– щепотка соли;– черный молотый перец по вашему вкусу.