Жимолость – летняя ягода темного цвета, богатая витаминами и минералами, полезными для человеческого организма. Хотя она относительно новая для украинцев, они уже ее полюбили.

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Ее можно есть свежей, варить компоты, варенье и джемы, или заморозить на зиму. Жимолость прекрасно подходит к блюдам с овощами, также с ней делают десерты и добавляют в выпечку.

Салат с жимолостью и киноа

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 186 ккал



Жимолость / Фото Пиксабей

Ингредиенты:

– 40 г микса салатов;

– 5 г свежего базилика;

– 5 г свежей мяты;

– 5 г свежего эстрагона;

– 80 г микса киноа;

– 60 г авокадо;

– 20 г оливок без косточек;

– 5 г грецкого ореха;

– 5 г фундука;

– 10 г семян тыквы;

– 10 г семян подсолнечника;

– 20 мл оливкового масла;

– 5 мл сока лайма;

– 20 г жимолости;

– 5 г свежей черешни;

– щепотка соли;

– черный молотый перец по вашему вкусу.