Жимолость — літня ягода темного кольору, багата на вітаміни та мінерали, корисні для людського організму. Хоч вона відносно нова для українців, вона вже її полюбили.

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Її можна їсти свіжою, варити компоти, варення і джеми, або заморозити на зиму. Жимолость чудово смакує у стравах з овочами, також з нею роблять десерти та додають у випічку.

Салат з жимолостю та кіноа

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 186 ккал



Жимолость / Фото Піксабей

Інгредієнти:

– 40 г міксу салатів;

– 5 г свіжого базиліку;

– 5 г свіжої м'яти;

– 5 г свіжого естрагону;

– 80 г міксу кіноа;

– 60 г авокадо;

– 20 г оливок без кісточок;

– 5 г волоського горіха;

– 5 г фундука;

– 10 г насіння гарбуза;

– 10 г насіння соняшника;

– 20 мл оливкової олії;

– 5 мл соку лайма;

– 20 г жимолості;

– 5 г свіжої черешні;

– дрібка солі;

– чорний мелений перець на ваш смак.