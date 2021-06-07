Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський підготував для читачів рецепт – гаспачо з полуницею.

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Володимир Ярославський рекомендує у готовий суп додати кокосовий цукор, щоб підсилити контраст між солодким та соленим, прикрасити базиліком, мікрогріном та подавати зі свіжим хлібом.

Для пікантної нотки у суп можна додати копчену паприку, винний або яблучний оцет – 12 грамів на цю порцію, а також запечений часник або конфі – томлений в рослинній олії протягом 1,5 години при температурі 90 – 95 градусів. Часник втрачає гостроту та не впливає на підшлункову.

Гаспачо – холодний суп іспанської кухні, який готують з перетертих томатів, солодкого перцю, огірків, з додаванням олії, часнику та спецій. Ця страва походить з Андалузії, подається у спекотну пору року.

Продукти для гаспачо/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Як приготувати гаспачо з полуницею

Час: 30 – 35 хвилин Порції: 2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 18,9 ккал

Інгредієнти:

– 100 грамів огірків;

– 250 грамів томатів;

– 220 грамів полуниці;

– 70 грамів солодкого перцю;

– 5 (1) грамів часнику конфі (або свіжого);

– 3 грамів солі;

– 20 – 25 грамів оливкової олії;

– 50 грамів білого хліба (м'якуш).

Огірки, томати, солодкий перець ретельно помийте, почистіть від шкірки.

Процес нарізання овочів/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Томати почистіть від шкірки, занурте в окріп на 25 секунд. Солодкий перець, томати, наріжте скибочками.

Томати залийте окропом/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Огірки почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Полуницю помийте, почистіть, наріжте кубиками. Свіжий огірок та полуницю викладіть у тарілку, збризніть олією. Усі очищені овочі та полуницю, викладіть у блендер, додайте часник, сіль, оливкову олію, м'якуш хліба, подрібніть до стану пюре.

Процес подрібнення овочів у блендері/ скріншот відео з інстаграму

Всі інгредієнти супу мають бути холодними. Готовий гаспачо поставте у холодильник.

Готовий суп гаспачо/ скріншот відео з інстаграму

7. Викладіть у тарілку огірки з полуницею, додайте готовий суп.

Готовий суп гаспачо/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Перед подачею збризніть страву оливковою олією. Подавайте холодним. Смачного!

Рецепт супу гаспачо від Володимира Ярославського у відео: