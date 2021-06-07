Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський підготував для читачів рецепт – гаспачо з полуницею.
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Володимир Ярославський рекомендує у готовий суп додати кокосовий цукор, щоб підсилити контраст між солодким та соленим, прикрасити базиліком, мікрогріном та подавати зі свіжим хлібом.
Для пікантної нотки у суп можна додати копчену паприку, винний або яблучний оцет – 12 грамів на цю порцію, а також запечений часник або конфі – томлений в рослинній олії протягом 1,5 години при температурі 90 – 95 градусів. Часник втрачає гостроту та не впливає на підшлункову.
Продукти для гаспачо/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського
Як приготувати гаспачо з полуницею
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 18,9 ккал
- Огірки, томати, солодкий перець ретельно помийте, почистіть від шкірки.
Процес нарізання овочів/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського
- Томати почистіть від шкірки, занурте в окріп на 25 секунд. Солодкий перець, томати, наріжте скибочками.
Томати залийте окропом/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського
- Огірки почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте кубиками. Свіжий огірок та полуницю викладіть у тарілку, збризніть олією.
- Усі очищені овочі та полуницю, викладіть у блендер, додайте часник, сіль, оливкову олію, м'якуш хліба, подрібніть до стану пюре.
Процес подрібнення овочів у блендері/ скріншот відео з інстаграму
- Всі інгредієнти супу мають бути холодними. Готовий гаспачо поставте у холодильник.
Готовий суп гаспачо/ скріншот відео з інстаграму
7. Викладіть у тарілку огірки з полуницею, додайте готовий суп.
Готовий суп гаспачо/ Фото з інстаграму Володимира Ярославського
- Перед подачею збризніть страву оливковою олією. Подавайте холодним. Смачного!
Рецепт супу гаспачо від Володимира Ярославського у відео: