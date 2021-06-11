Марко Черветти предлагает приготовить ароматный суп с травами, яблоками, айвой и мясом. Оригинальное блюдо можно подавать на обед или ужин.

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Для супа выбирайте различные виды яблок, чтобы совместить кислые и сладкие вкусы.

Рецепт супа с яблоками

Время: 40 – 55 минут

40 – 55 минут Порции: 1 – 2

Калорийность на 100 граммов: 172 ккал

Ингредиенты:

– яблоки (Голден, Симиренко, Красный принц, Пинова);

– айва;

– мука;

– вяленое мясо;

– гусиное мясо;

– оливковое масло;

– несколько зубчиков чеснока;

– мясной бульон;

– фуа-гра;

– молоко;

– сливочное масло 82%;

– вино Марсала;

– шалфей;

– тимьян;

– розмарин;

– перец;

– соль.

Вяленое мясо, нарежьте ломтиками, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Гусиное мясо окуните в муку, выложите на сковороду, обжарьте до готовности с двух сторон, добавьте травы, вино. Яблоки тщательно помойте с содой, нарежьте ломтиками. Айву помойте, нарежьте кубиками. Яблоки, айву выложите к мясу, добавьте чеснок, мясной бульон. Закройте крышкой, тушите на маленьком огне в течение 40 минут. Выложите мясо, нарежьте ломтиками, все остальные ингредиенты пропустите через сито. Фуа-гру нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом, добавьте готовое мясо, молоко, перец. В кастрюле разогрейте перетертый суп. В тарелку выложите суп, добавьте мясо. Приятного аппетита!

Суп с яблоками – рецепт от Марко Черветти в видео: