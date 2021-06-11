Марко Черветти предлагает приготовить ароматный суп с травами, яблоками, айвой и мясом. Оригинальное блюдо можно подавать на обед или ужин.
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Для супа выбирайте различные виды яблок, чтобы совместить кислые и сладкие вкусы.
Рецепт супа с яблоками
- Время: 40 – 55 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 172 ккал
- Вяленое мясо, нарежьте ломтиками, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Гусиное мясо окуните в муку, выложите на сковороду, обжарьте до готовности с двух сторон, добавьте травы, вино.
- Яблоки тщательно помойте с содой, нарежьте ломтиками.
- Айву помойте, нарежьте кубиками.
- Яблоки, айву выложите к мясу, добавьте чеснок, мясной бульон. Закройте крышкой, тушите на маленьком огне в течение 40 минут.
- Выложите мясо, нарежьте ломтиками, все остальные ингредиенты пропустите через сито.
- Фуа-гру нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом, добавьте готовое мясо, молоко, перец.
- В кастрюле разогрейте перетертый суп.
- В тарелку выложите суп, добавьте мясо. Приятного аппетита!
Суп с яблоками – рецепт от Марко Черветти в видео: