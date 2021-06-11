Марко Черветті пропонує приготувати ароматний суп з травами, яблуками, айвою та м'ясом. Оригінальну страву можна подавати на обід або вечерю.
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Для супу обирайте різні види яблук, щоб поєднати кислі та солодкі смаки.
Рецепт супу з яблуками
- Час: 40 – 55 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 172 ккал
- В'ялене м'ясо, наріжте скибочками, викладіть на розігріту пательню з олією.
- Гусяче м'ясо занурте у борошно, викладіть на пательню, обсмажте до готовності з двох сторін, додайте трави, вино.
- Яблука ретельно помийте з содою, наріжте скибочками.
- Айву помийте, наріжте кубиками.
- Яблука, айву викладіть до м'яса, додайте часник, м'ясний бульйон. Закрийте кришкою, тушкуйте на маленькому вогні протягом 40 хвилин.
- Викладіть м'ясо, наріжте скибочками, всі інші інгредієнти пропустіть через сито.
- Фуа-гру наріжте скибочками, обсмажте на пательні з вершковим маслом, додайте готове м'ясо, молоко, перець.
- У каструлі розігрійте перетертий суп.
- У тарілку викладіть суп, додайте м'ясо. Смачного!
Суп з яблуками – рецепт від Марко Черветті у відео: