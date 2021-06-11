Летний суп с яблоками: рецепт от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар поделился с поклонниками оригинальным рецептом супа с яблоками и мясом. Запишите себе рецепт.
Марко Черветти предлагает приготовить ароматный суп с травами, яблоками, айвой и мясом. Блюдо можно подавать на обед или ужин.
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Для супа выбирайте различные виды яблок, чтобы совместить кислый и сладкий вкус.
Рецепт супа с яблоками
- Время: 40 – 55 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 172 ккал
– яблоки (Голден, Симиренко, Красный принц, Пинова);
– айва;
– мука;
– вяленое мясо;
– гусиное мясо;
– оливковое масло;
– несколько зубчиков чеснока;
– мясной бульон;
– фуа-гра;
– молоко;
– сливочное масло 82%;
– вино Марсала;
– шалфей;
– тимьян;
– розмарин;
– перец;
– соль.
- Вяленое мясо, нарежьте ломтиками, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Гусиное мясо окуните в муку, выложите на сковороду, обжарьте до готовности с двух сторон, добавьте травы, вино.
- Яблоки тщательно помойте с содой, нарежьте ломтиками.
- Айву помойте, нарежьте кубиками.
- Яблоки, айву выложите в мясо, добавьте чеснок, мясной бульон. Закройте крышкой, тушите на маленьком огне в течение 40 минут.
- Выложите мясо, нарежьте ломтиками, все остальные ингредиенты пропустите через сито.
- Фуа-гру нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом, добавьте готовое мясо, молоко, перец.
- В кастрюле разогрейте перетертый суп.
- В тарелку выложите суп, добавьте мясо. Приятного аппетита!
Суп с яблоками – рецепт от Марко Черветти в видео: