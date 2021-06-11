Летний суп с яблоками: рецепт от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар поделился с поклонниками оригинальным рецептом супа с яблоками и мясом. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти предлагает приготовить ароматный суп с травами, яблоками, айвой и мясом. Блюдо можно подавать на обед или ужин.

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Для супа выбирайте различные виды яблок, чтобы совместить кислый и сладкий вкус.

Рецепт супа с яблоками

Время: 40 – 55 минут

40 – 55 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 172 ккал

Вяленое мясо, нарежьте ломтиками, выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Гусиное мясо окуните в муку, выложите на сковороду, обжарьте до готовности с двух сторон, добавьте травы, вино. Яблоки тщательно помойте с содой, нарежьте ломтиками. Айву помойте, нарежьте кубиками. Яблоки, айву выложите в мясо, добавьте чеснок, мясной бульон. Закройте крышкой, тушите на маленьком огне в течение 40 минут. Выложите мясо, нарежьте ломтиками, все остальные ингредиенты пропустите через сито. Фуа-гру нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом, добавьте готовое мясо, молоко, перец. В кастрюле разогрейте перетертый суп. В тарелку выложите суп, добавьте мясо. Приятного аппетита!

– яблоки (Голден, Симиренко, Красный принц, Пинова);– айва;– мука;– вяленое мясо;– гусиное мясо;– оливковое масло;– несколько зубчиков чеснока;– мясной бульон;– фуа-гра;– молоко;– сливочное масло 82%;– вино Марсала;– шалфей;– тимьян;– розмарин;– перец;– соль.

Суп с яблоками – рецепт от Марко Черветти в видео: