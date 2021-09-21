Лиганци, или карпатские вареники – это давнее украинское блюдо, которое внешне напоминает картофельные палюшки, но внутри они с начинкой.

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Обычно лиганци можно попробовать в местных заведениях в Карпатах. Там их подают с сырной или мясной начинкой. Существуют также и сладкие лиганци, но самые популярные – соленые.

Рецепт лиганцев с творожной начинкой

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 4



Лиганци / Фото Рецепты

Ингредиенты:

– 700 г картофеля;

– 1 куриное яйцо;

– 330 г крахмала;

– 1 ст. л. сметаны;

– соль.

Для начинки:

– 100 г творога;

– 1–2 веточки укропа.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде не снимая кожуры. Охладите отварной картофель. Почистите от кожуры и разомните в пюре. Добавьте в пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто. Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и нарезанного укропа. Начиненные лиганци отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут. Лиганци готовы. Приятного аппетита!

Рецепт мачанки к лиганцам

Ингредиенты для мачанки:

– 50 г копченого сала;

– 1 репчатая луковица;

– 1–2 веточки укропа;

– 150 г сметаны;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление: