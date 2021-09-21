Лиганци, или карпатские вареники – это давнее украинское блюдо, которое внешне напоминает картофельные палюшки, но внутри они с начинкой.
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Обычно лиганци можно попробовать в местных заведениях в Карпатах. Там их подают с сырной или мясной начинкой. Существуют также и сладкие лиганци, но самые популярные – соленые.
Рецепт лиганцев с творожной начинкой
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Лиганци / Фото Рецепты
Приготовление:
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Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде не снимая кожуры.
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Охладите отварной картофель. Почистите от кожуры и разомните в пюре.
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Добавьте в пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.
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Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и нарезанного укропа.
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Начиненные лиганци отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
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Лиганци готовы. Приятного аппетита!
Рецепт мачанки к лиганцам
Приготовление:
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Нарежьте сало кубиками и обжарьте на сковородке.
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Нарежьте лук мелкими кубиками и обжаривайте вместе с салом.
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Добавьте сметаны и перемешайте.
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Смешайте мачанку с мелко нарезанным укропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!