Лиганци, или карпатские вареники – это давнее украинское блюдо, которое внешне напоминает картофельные палюшки, но внутри они с начинкой.

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Обычно лиганци можно попробовать в местных заведениях в Карпатах. Там их подают с сырной или мясной начинкой. Существуют также и сладкие лиганци, но самые популярные – соленые.

Рецепт лиганцев с творожной начинкой

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4


Лиганци / Фото Рецепты

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде не снимая кожуры.

  2. Охладите отварной картофель. Почистите от кожуры и разомните в пюре.

  3. Добавьте в пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.

  4. Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и нарезанного укропа.

  5. Начиненные лиганци отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.

  6. Лиганци готовы. Приятного аппетита!

Рецепт мачанки к лиганцам

Приготовление:

  1. Нарежьте сало кубиками и обжарьте на сковородке.

  2. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжаривайте вместе с салом.

  3. Добавьте сметаны и перемешайте.

  4. Смешайте мачанку с мелко нарезанным укропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!