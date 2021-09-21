Лиганці, або карпатські вареники – це давня українська страва, яка ззовні нагадує картопляні палюшки, але всередині вони з начинкою.

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Зазвичай лиганці можна скуштувати у місцевих закладах в Карпатах. Там їх подають з сирною або м'ясною начинкою. Існують також і солодкі лиганці, але найпопулярніші – солені.

Рецепт лиганців з сирною начинкою

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4



Лиганці / Фото Рецепти

Інгредієнти:

– 700 г картоплі;

– 1 куряче яйце;

– 330 г крохмалю;

– 1 ст. л. сметани;

– сіль.

Для начинки:

– 100 г домашнього сиру;

– 1 – 2 гілочки кропу.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.

Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.

Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.

Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.

Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.

Лиганці готові. Смачного!

Рецепт мачанки до лиганців

Інгредієнти для мачанки:

– 50 г копченого сала;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 – 2 гілочки кропу;

– 150 г сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте сало кубиками та обсмажте на сковорідці.

Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажуйте разом з салом.

Додайте сметани та перемішайте.