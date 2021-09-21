Лиганці, або карпатські вареники – це давня українська страва, яка ззовні нагадує картопляні палюшки, але всередині вони з начинкою.
Читайте також Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси і котлети із сирною начинкою
Зазвичай лиганці можна скуштувати у місцевих закладах в Карпатах. Там їх подають з сирною або м'ясною начинкою. Існують також і солодкі лиганці, але найпопулярніші – солені.
Рецепт лиганців з сирною начинкою
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Лиганці / Фото Рецепти
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.
- Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.
- Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.
- Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.
- Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.
- Лиганці готові. Смачного!
Рецепт мачанки до лиганців
Приготування:
- Наріжте сало кубиками та обсмажте на сковорідці.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажуйте разом з салом.
- Додайте сметани та перемішайте.
- Змішайте мачанку з дрібно нарізаним кропом та подавайте до столу. Смачного!