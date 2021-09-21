Лиганцы: рецепт древнего украинского блюда из картофеля и сыра

Если вы никогда не пробовали лиганцы – вы много потеряли! Хотя внешне они похожи на палюшки или кнели, на самом деле это оригинальное, но ни на что не похожее давнее украинское блюдо.

Лиганцы, или карпатские вареники, – это давнее украинское блюдо, которое внешне напоминает картофельные палюшки, но внутри они с начинкой.

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Обычно лиганцы можно попробовать в местных заведениях в Карпатах. Там их подают с сырной или мясной начинкой. Существуют также и сладкие лиганцы, но самые популярные – соленые.

Лиганцы с творожной начинкой

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 4



Лиганцы / Фото Рецепты

– 700 г картофеля;– 1 куриное яйцо;– 330 г крахмала;– 1 ст. л. сметаны;– соль.– 100 г творога;– 1–2 веточки укропа.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде не снимая кожуры. Охладите отварной картофель. Почистите от кожуры и разомните в пюре. Добавьте в пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто. Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и нарезанного укропа. Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут. Лиганцы готовы.

Приятного аппетита!

Рецепт мачанки к лиганцам

– 50 г копченого сала;– 1 репчатая луковица;– 1 – 2 веточки укропа;– 150 г сметаны;– соль;– молотый черный перец.

Приготовление:

Нарежьте сало кубиками и обжарьте на сковородке. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжаривайте вместе с салом. Добавьте сметаны и перемешайте. Смешайте мачанку с мелко нарезанным укропом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!