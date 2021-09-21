Лиганцы: рецепт древнего украинского блюда из картофеля и сыра
Источник:Семья и дом
Если вы никогда не пробовали лиганцы – вы много потеряли! Хотя внешне они похожи на палюшки или кнели, на самом деле это оригинальное, но ни на что не похожее давнее украинское блюдо.
Лиганцы, или карпатские вареники, – это давнее украинское блюдо, которое внешне напоминает картофельные палюшки, но внутри они с начинкой.
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Обычно лиганцы можно попробовать в местных заведениях в Карпатах. Там их подают с сырной или мясной начинкой. Существуют также и сладкие лиганцы, но самые популярные – соленые.
Лиганцы с творожной начинкой
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Лиганцы / Фото Рецепты
– 700 г картофеля;
– 1 куриное яйцо;
– 330 г крахмала;
– 1 ст. л. сметаны;
– соль.
Для начинки:
– 100 г творога;
– 1–2 веточки укропа.
Приготовление:
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Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде не снимая кожуры.
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Охладите отварной картофель. Почистите от кожуры и разомните в пюре.
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Добавьте в пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.
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Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и нарезанного укропа.
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Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
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Лиганцы готовы.
Приятного аппетита!
Рецепт мачанки к лиганцамИнгредиенты для мачанки:
– 50 г копченого сала;
– 1 репчатая луковица;
– 1 – 2 веточки укропа;
– 150 г сметаны;
– соль;
– молотый черный перец.
Приготовление:
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Нарежьте сало кубиками и обжарьте на сковородке.
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Нарежьте лук мелкими кубиками и обжаривайте вместе с салом.
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Добавьте сметаны и перемешайте.
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Смешайте мачанку с мелко нарезанным укропом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!