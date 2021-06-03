Три рецепта нереально вкусных домашних лимонадов на каждый день

3 июня 2021 , 15:34
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Источник:

24 канал

Лучший напиток летом – лимонад. А вы знали, что его можно сочетать с различными травами и газированными напитками? Мы подготовили для вас три рецепта лимонадов и уверены, что вы найдете для себя любимый.

Лимонад – свежий и оригинальный напиток, который можно подавать к столу на любой праздник или просто наслаждаться им в жаркие дни.

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Существует множество рецептов приготовления лимонада, но мы выбрали для вас самые оригинальные, чтобы вы могли сполна насладиться его вкусом.

Какой из них выбрать или приготовить все три – решение за вами!

Лимонад с цитрусовыми и розмарином


Лимонад с розмарином

  • Время: 120 минут
  • Порции: 5
  • Калорийность: 189
Ингредиенты:
– 2 апельсина;
– 1 лимон;
– веточка свежего розмарина;
– 4 ст. л сахара;
– 1 л газированной минеральной воды.
  1. Выжмите сок из цитрусовых.
  2. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых.
  3. Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения.
  4. Розмарин отбейте острым лезвием ножа, но не разрезайте его.
  5. Отправьте розмарин в напиток и оставьте настояться на несколько часов. Приятного аппетита!

Лимонад с мятой


Лимонад с мятой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 5
  • Калорийность: 75
Ингредиенты:
– 1 лимон;
– веточки мяты на ваш вкус;
– 2 ст. л сахара;
– 1 л газированной минеральной воды.
  1. Выжмите сок из лимона.
  2. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком лимона.
  3. Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения.
  4. Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их к напитку.
  5. Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Лимонад без сахара с огурцом


Лимонад с огурцом

  • Время: 25 минут 
  • Порции: 5
  • Калорийность: 55
Ингредиенты:
– 1 лимон;
– 2 – 3 лайма;
– огурец ваш вкус;
– мята;
– 1 л газированной минеральной воды.
  1. Выжмите сок из лимона и лаймов.
  2. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых.
  3. Нарежьте огурец ломтиками или кружочками и добавьте в напиток.
  4. Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их в напиток.
  5. Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак