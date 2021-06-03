Три рецепта нереально вкусных домашних лимонадов на каждый день

Лучший напиток летом – лимонад. А вы знали, что его можно сочетать с различными травами и газированными напитками? Мы подготовили для вас три рецепта лимонадов и уверены, что вы найдете для себя любимый.

Лимонад – свежий и оригинальный напиток, который можно подавать к столу на любой праздник или просто наслаждаться им в жаркие дни.

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Существует множество рецептов приготовления лимонада, но мы выбрали для вас самые оригинальные, чтобы вы могли сполна насладиться его вкусом.

Какой из них выбрать или приготовить все три – решение за вами!

Лимонад с цитрусовыми и розмарином



Лимонад с розмарином

Время: 120 минут

120 минут Порции: 5

5 Калорийность: 189

Выжмите сок из цитрусовых. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых. Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения. Розмарин отбейте острым лезвием ножа, но не разрезайте его. Отправьте розмарин в напиток и оставьте настояться на несколько часов. Приятного аппетита!

Лимонад с мятой

– 2 апельсина;– 1 лимон;– веточка свежего розмарина;– 4 ст. л сахара;– 1 л газированной минеральной воды.



Лимонад с мятой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 5

5 Калорийность: 75

Выжмите сок из лимона. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком лимона. Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения. Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их к напитку. Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Лимонад без сахара с огурцом

– 1 лимон;– веточки мяты на ваш вкус;– 2 ст. л сахара;– 1 л газированной минеральной воды.



Лимонад с огурцом

Время: 25 минут

25 минут Порции: 5

5 Калорийность: 55

Выжмите сок из лимона и лаймов. Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых. Нарежьте огурец ломтиками или кружочками и добавьте в напиток. Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их в напиток. Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!

– 1 лимон;– 2 – 3 лайма;– огурец ваш вкус;– мята;– 1 л газированной минеральной воды.