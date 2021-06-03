Лимонад – свіжий та оригінальний напій, котрий можна подавати до столу на будь-яке свято або просто насолоджуватися ним у спекотні дні.
Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту
Існує безліч рецептів приготування лимонаду, але ми обрали для вас найбільш оригінальні, щоб ви могли сповна насолодитися його смаком.
Який з них обрати чи приготувати всі три – рішення за вами!
Лимонад з цитрусовими та розмарином
Лимонад з розмарином
- Час: 120 хвилин
- Порції: 5
- Калорійність: 189
- Вичавіть сік з цитрусових.
- Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком цитрусових.
- Додайте до рідини цукор та перемішайте до повного розчинення.
- Розмарин відбийте гострим лезом ножа, але не розрізайте його.
- Відправте розмарин в напій та залишіть настоятися на кілька годин. Смачного!
Лимонад з м'ятою
Лимонад з м'ятою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 5
- Калорійність: 75
- Вичавіть сік з лимона.
- Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком лимона.
- Додайте до рідини цукор та перемішайте до повного розчинення.
- Помийте м'яту, відділіть листочки від стебла та додайте їх до напою.
- Подавайте лимонад до столу охолодженим. Смачного!
Лимонад без цукру з огірком
Лимонад з огірком
- Час: 25 хвилин
- Порції: 5
- Калорійність: 55
- Вичавіть сік з лимона та лаймів.
- Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком цитрусових.
- Наріжте огірок скибочками або кружечками та додайте до напою.
- Помийте м'яту, відділіть листочки від стебла та додайте їх до напою.
- Подавайте лимонад до столу охолодженим. Смачного!