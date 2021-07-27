Whipped lemonade (взбитый лимонад) – новый трендовый напиток, который покорил пользователей TikTok. Взбитые сливки, лимонный сок и сгущенное молоко – идеальное сочетание вкусов с легкой ноткой кислинки. Этот напиток прекрасно освежает в жару!
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На приготовление лимонного напитка вам нужно всего 15 – 20 минут, если вы будете готовить взбитые сливки самостоятельно. Если у вас есть готовые сливки – 5 минут на приготовление будет достаточно.
Также к напитку можно добавить немного текилы или любимого ликера, сделав из него освежающий алкогольный коктейль.
Рецепт лимонада whipped lemonade
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 3
Фото I am a food blog
- Для взбивания сливок подготовьте их заранее – охладите в холодильнике. В холодной миске взбейте сливки с сахаром и экстрактом ванили до устойчивых пиков. Разделите массу на две половины и отправьте в холодильник.
Фото I am a food blog
- Смешайте в блендере лед, сгущенное молоко, свежий лимонный сок и половину холодных взбитых сливок.
- Взбивайте смесь до однородной кремообразной массы без кусочков льда.
Фото I am a food blog
- Перелейте готовый напиток в стакан и украсьте оставшимися сливками.
Фото I am a food blog
- Выложите на сливки кусочек лимона и подавайте к столу. Приятного аппетита!