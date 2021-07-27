Whipped lemonade (взбитый лимонад) – новый трендовый напиток, который покорил пользователей TikTok. Взбитые сливки, лимонный сок и сгущенное молоко – идеальное сочетание вкусов с легкой ноткой кислинки. Этот напиток прекрасно освежает в жару!

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

На приготовление лимонного напитка вам нужно всего 15 – 20 минут, если вы будете готовить взбитые сливки самостоятельно. Если у вас есть готовые сливки – 5 минут на приготовление будет достаточно.

Также к напитку можно добавить немного текилы или любимого ликера, сделав из него освежающий алкогольный коктейль.

Рецепт лимонада whipped lemonade

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 3



Фото I am a food blog

Ингредиенты:

– 3 стакана льда;

– 1 стакан жирных сливок 30 – 33%;

– ¼ стакана сгущенного молока;

– ½ стакана свежего лимонного сока;

– ½ ч. л. экстракта ванили;

– 1 ст.л. сахара.

Для взбивания сливок подготовьте их заранее – охладите в холодильнике. В холодной миске взбейте сливки с сахаром и экстрактом ванили до устойчивых пиков. Разделите массу на две половины и отправьте в холодильник.



Фото I am a food blog

Смешайте в блендере лед, сгущенное молоко, свежий лимонный сок и половину холодных взбитых сливок. Взбивайте смесь до однородной кремообразной массы без кусочков льда.



Фото I am a food blog



Перелейте готовый напиток в стакан и украсьте оставшимися сливками.

​

Фото I am a food blog