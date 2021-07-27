Whipped lemonade (збитий лимонад) – новий трендовий напій, який підкорив користувачів TikTok. Збиті вершки, лимонний сік та згущене молоко – ідеальне поєднання смаків з легкою ноткою кислинки. Цей напій чудово освіжає в спеку!

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На приготування лимонного напою вам потрібно всього 15 – 20 хвилин, якщо ви будете готувати збиті вершки власноруч. Якщо у вас є готові вершки – 5 хвилин на приготування буде достатньо.

Також до напою можна додати трохи текіли чи улюбленого лікеру, зробивши з нього освіжаючий алкогольний коктейль.

Рецепт лимонаду whipped lemonade

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 3



Фото I am a food blog

Інгредієнти:

– 3 склянки льоду;

– 1 склянка жирних вершків 30 – 33%;

– ¼ склянки згущеного молока;

– ½ склянки свіжого лимонного соку;

– ½ ч. л. екстракту ванілі;

– 1 ст.л. цукру.